احترس.. الكاميرات تراقبك فى محيط تحويلات استكمال مسار "المونوريل" بمدينة نصر

كتب عبد الرحمن سيد

تراقب الإدارة العامة لمرور القاهرة، حركة السيارات فى محيط تحويلات مرورية بمدينة نصر، لاستكمال مسار "المونوريل" فى أعمال تستغرق يومين، لمنع الزحام، وسط تواجد الخدمات المرورية لمتابعة حركة السير.

وعينت الإدارة العامة لمرور القاهرة الخدمات اللازمة لمواجهة أى كثافات مرورية متوقعة، وتسيير حركة المرور، تزامناً مع تنفيذ أعمال استكمال مسار "المونوريل" أسفل كوبرى يوسف عباس (بنطاق مناطق مدينة نصر)، الأمر الذى استلزم غلق كلى لطريق النصر القادم من امتداد رمسيس اتجاه ميدان الشهيد هشام بركات، وتحويل حركة المرور يميناً باتجاه شارع يوسف عباس من أمام مستشفى دار الفؤاد وعدم الاستكمال اتجاه ميدان الشهيد هشام بركات، وتستمر تلك الأعمال حتى الساعة 6 صباح اليوم السبت.

كما نسقت الإدارة العامة لمرور القاهرة ، مع الشركة المنفذة لوضع المساعدات الفنية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين.