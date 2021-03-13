اليوم السابع
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إيطاليا : خطة لتطعيم 80٪ على الأقل من السكان ضد كوفيد-19 بحلول سبتمبر

السبت، 13 مارس 2021 09:53 م
إيطاليا : خطة لتطعيم 80٪ على الأقل من السكان ضد كوفيد-19 بحلول سبتمبر لقاح كورونا
(رويترز)

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 قالت إيطاليا اليوم السبت إنها تستهدف تطعيم ما لا يقل عن 80 بالمئة من سكانها ضد كوفيد-19 بحلول سبتمبر  من خلال تكثيف حملة التطعيم اليومية.

وأعلن فرانشيسكو باولو فيجليولو المفوض الخاص الجديد لفيروس كورونا خطة عامة لتوزيع 500 ألف جرعة لقاح يوميا، وفقا لبيان صادر عن مكتب مجلس الوزراء.

وسجلت إيطاليا 101881 وفاة مرتبطة بكوفيد-19 منذ ظهوره في فبراير ، من العام الماضي، وهي ثاني أعلى حصيلة في أوروبا بعد بريطانيا وسابع أعلى حصيلة في العالم. وبلغ إجمالي عدد الإصابات في إيطاليا حتى الآن ثلاثة ملايين و200 ألف.

 

 

 


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