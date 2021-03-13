اليوم السابع
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إيران تتهم إسرائيل بالمسؤولية عن هجوم استهدف سفينة حاويات بالمتوسط

السبت، 13 مارس 2021 05:41 م
إيران تتهم إسرائيل بالمسؤولية عن هجوم استهدف سفينة حاويات بالمتوسط سفينة حاويات - ارشيفية
(رويترز)

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 نقلت وسائل إعلام إيرانية عن محقق إيراني قوله اليوم السبت إن إسرائيل تقف على الأرجح وراء الهجوم الذي وقع في البحر المتوسط الأسبوع الماضي وألحق أضرارا بسفينة حاويات إيرانية.

ولم يعلق المسؤولون الإسرائيليون يوم الجمعة عندما سئلوا إن كانت إسرائيل لها دور في الحادث الذي وقع يوم الأربعاء.

وقالت إيران يوم الجمعة إن سفينة الحاويات شهركرد أصيبت بشحنة متفجرة تسببت في نشوب حريق صغير لكن لم يصب أحد على ظهرها. وقال مصدران أمنيان بحريان إن الدلائل الأولية تشير إلى استهداف السفينة عمدا من مصدر مجهول.

ونقلت وكالة نور نيوز شبه الرسمية عن عضو لم تذكر اسمه في الفريق الإيراني الذي يحقق في الواقعة قوله "بالنظر إلى الموقع الجغرافي والطريقة التي استهدفت بها السفينة فإن أحد الاحتمالات القوية هو أن هذه العملية الإرهابية نفذها النظام الصهيوني (إسرائيل)".

وقال سعيد خطيب زاده المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية اليوم السبت إن التقارير أكدت وقوع هجوم تخريبي "في انتهاك واضح للقانون الدولي".

ونقلت وسائل الإعلام الرسمية عنه قوله "إجراءات تحديد مرتكبي هذا العمل التخريبي على جدول أعمالنا".

 

 

 


إيران

إسرائيل

تل أبيب

القدس المحتلة

سفينة حاويات

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