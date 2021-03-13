اليوم السابع
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إعادة فتح ميناء الغردقة البحرى واستئناف الحركة الملاحية

السبت، 13 مارس 2021 02:17 م
إعادة فتح ميناء الغردقة البحرى واستئناف الحركة الملاحية ميناء الغردقة - أرشفية
البحر الأحمر - عماد عرفة

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أعلنت الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر، إعادة فتح ميناء الغردقة البحرى بمحافظة البحر الأحمر اليوم السبت، بعد تحسن الأحوال الجوية واستقرار الرياح .

وأكدت الهيئة، أنه تم استئناف الأنشطة البحرية وانتظام الحركة الملاحية، ويقوم مديرى الموانئ بالمتابعة مع الهيئة العامة للإرصاد الجوية للخريطة الجومائية حفاظا على انتظام وسلامة الملاحة البحرية والممتلكات العامة والخاصة .

وكانت أعلنت هيئة موانئ البحر الأحمر، إغلاق ميناء الغردقة البحرى بمحافظة البحر الأحمر فى تمام الساعة التاسعة والنصف صباح أمس الجمعة، نظرا لسوء الأحوال الجومائية وشدة الرياح التى بلغت 30 عقدة شمالية غربية وارتفاع الأمواج ما بين 2-3 امتار وحالة البحر مضطربة، وتم إيقاف كافة الأنشطة البحرية على الوحدات البحرية الصغيرة والكبيرة حفاظا على سلامة الملاحة البحرية.

 


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