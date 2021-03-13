إصابة 7 عمال فى حادث انقلاب أتوبيس بالعاشر من رمضان بالشرقية

أصيب 7 عمال بإحدى الشركات بسحجات وكدمات إثر حادث انقلاب أتوبيس أمام شركة الكهرباء بمدينة العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية، وتم نقلهم إلى مستشفى الغندور، لتقديم الإسعافات الأولية لهم.

تلقى اللواء إبراهيم عبد الغفار، مدير أمن الشرقية، إخطارا من مستشفى الغندور بالعاشر من رمضان بوصول كل من" مصطفى محمد مهدى" 28 سنة مقيم بلبيس و" عربى مختار"31 سنة مقيم مشتول السوق، و" أشرف فاروق محمد" 50 سنة مقيم بلبيس، و"جمال عبد العزيز" 50 سنة مقيم بلبيس، و" رضا محمد عطيه" 37 سنة مقيم بلبيس، و"محمد رضا محمد" 32 سنة مقيم بلبيس، و" إبراهيم محمد" 35 سنة مقيم بلبيس، مصابون بسحجات وكدمات واشتباه ما بعد الارتجاج.

وتبين حدوث إصابتهم إثر إنقلاب أتوبيس 26 راكب أمام شركة الكهرباء بمدينة العاشر من رمضان.