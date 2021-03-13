إصابة 3 أشخاص فى انقلاب سيارة خاصة بنقل عمال شركة أمن بالغردقة

البحر الأحمر - عماد عرفة

أصيب 3 أشخاص اليوم السبت ، فى انقلاب سيارة داخل منطقة سهل حشيش جنوب الغردقة، تم نقلهم بسيارات الإسعاف لمستشفى الغردقة العام لتلقى العلاج، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

البداية كانت عندما ورد بلاغ لغرفة عمليات إسعاف البحر الأحمر، يفيد بانقلاب سيارة بمنطقة سهل حشيش بالغردقة، وتم الدفع بسيارات الإسعاف لمكان الواقعة.

وتبين إصابة 3 أشخاص ، بإصابات متفرقه تم نقلهم لمستشفى الغردقة العام لتلقى العلاج ، وتم تحرير محضر بالواقعة وجارى العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.