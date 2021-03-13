اليوم السابع
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السبت، 13 مارس 2021 08:17 م
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إصابة 3 أشخاص فى اصطدام سيارة ملاكى بعامود إنارة بطريق للمطار بالغردقة

السبت، 13 مارس 2021 07:44 م
إصابة 3 أشخاص فى اصطدام سيارة ملاكى بعامود إنارة بطريق للمطار بالغردقة حادث تصادم
البحر الأحمر - عماد عرفة

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أصيب 3 أشخاص، اليوم السبت، في اصطدام سيارة ملاكي بعامود إنارة، بطريق المطار بمدينة الغردقة بالبحر الأحمر ، تم نقل المصابين بمستشفي الغردقة العام لتلقي العلاج ، وجاري اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة .
 
كان ورد بلاغ لغرفة عمليات اسعاف البحر الأحمر، يفيد وقوع حادث اصطدام سيارة ملاكي بعامود إنارة بطريق المطار وتحديدا بعد منطقة مبارك 5 في اتجاه المطار، تم الدفع بسيارات إسعاف لمكان الحادث .
 
وتبين إصابة 3 اشخاص في الحادث، تم نقلهم لمستشفي الغردقة العام لتلقي العلاج، وتبين أن إصاباتهم متوسطة، وجاري تحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة العامة لمتابعة التحقيقات وإخطار مجلس المدينة من جانب المرور لإصلاح عمود الإنارة .
 
 
 

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اخبار المحافظات

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