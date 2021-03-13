اليوم السابع
Ads
السبت، 13 مارس 2021 12:46 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

إحالة محاكمة عامل وراء إخفاء المتهم بالتحرش بطفلة المعادى لدائرة أخرى للاختصاص

السبت، 13 مارس 2021 11:11 ص
إحالة محاكمة عامل وراء إخفاء المتهم بالتحرش بطفلة المعادى لدائرة أخرى للاختصاص محكمة ـ أرشيفية
كتب إيهاب المهندس

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قررت محكمة جنح المعادي، اليوم السبت، بإحالة محاكمة العامل المتهم بالتورط فى إخفاء المتهم بخطف وهتك عرض طفلة المعادى، لدائرة أخرى لعدم الاختصاص، وتحديد جلسة 18 مارس الجاري لنظر الدعوى.

 

وكانت النيابة العامة النيابة العامة انتهت من تحقيقاتها مع عامل لقيامه بإخفاء المتهم بخطف وهتك عرض طفلة في المعادي، داخل أحد العقارات بمنطقة دار السلام قبل قيام الأجهزة الأمنية بالقبض عليه، عقب انتشار مقطع الفيديو الذي يرصد جريمته، وذلك تمهيدا للتصرف في القضية.

 

وكشفت التحقيقات قيام المتهم بخطف وهتك عرض طفلة المعادي، بالاستعانة بالعامل لإخفائه عقب ارتكابه الجريمة، مشيرة إلى أن العامل كان على علم بارتكاب المتهم للجريمة، وأن الشرطة تقوم بمطاردته.

 

وأحال المستشار حماده الصاوي، النائب العام، المتهم بخطف طفلة تبلغ من العمر 7 سنوات محبوسًا إلى محكمة الجنايات، بعد أن ثبت قيامه بالتحايل لاستدراجها إلى عقارٍ قاصدًا إبعادها عن أعين الرقباء، فاستجابت إليه، واقترنت تلك الجناية بجناية أخرى هي أنه في ذات الزمان والمكان هتك عرض الطفلة بالقوة باستطالته إلى مواطن العفة من جسدها.

 

وأقامت النيابة العامة الدليل على المتهم بشهادة أربعة شهود وأقوال الطفلة المجني عليها، وما ثبت من إجراء المقارنة الفنية والمضاهاة بين صورة المتهم ومثيلتها المنسوبة إليه الظاهرة بمقطع تصوير الواقعة وما تبين من التصوير، وتعرف شاهدتين والطفلة المجني عليها على المتهم حال عضه عليهن عرضًا قانونيًّا.


طفله المعادى

هتك عرض طفله

الجنح

طفلة المعادى

متحرش المعادى

جريمة التحرش

التحرش بطفلة المعادى

اخبار الحوادث

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

صدمة الأم والأب.. أسرة طفلة المعادى تتحدث عن الحادث المؤلم

الجمعة، 12 مارس 2021 07:09 م

محاكمة عاجلة للمتهم بالتحرش بطفلة المعادى.. النيابة ترسل ملف القضية للمحكمة

الجمعة، 12 مارس 2021 01:55 ص

واقعة طفلة المعادى تكشف.. كاميرات المراقبة صمام أمان للجميع.. فيديو

الخميس، 11 مارس 2021 03:00 م

النيابة تخطر المتهم بالتحرش بطفلة المعادى بقرار إحالته محبوسا للجنايات.. النيابة توجه له تهمتى الخطف وهتك العرض.. وتنتهي من التحقيق مع عامل قام بإخفائه.. والقانون يضاعف عقوبة أى جريمة تقع من بالغ على طفل

الخميس، 11 مارس 2021 02:51 م


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة