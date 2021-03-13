اليوم السابع
Ads
السبت، 13 مارس 2021 02:18 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

إحالة عصابة سرقة المحال التجارية والتوك توك فى الحوامدية للجنايات

السبت، 13 مارس 2021 01:40 م
إحالة عصابة سرقة المحال التجارية والتوك توك فى الحوامدية للجنايات محكمة _ أرشيفية
كتب أحمد الجعفرى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أحالت النيابة العامة بجنوب الجيزة عاطلين، للمحاكمة الجنائية أمام محكمة الجنايات؛ لاتهامهما بسرقة المحلات التجارية، ومركبات التوك توك بالحوامدية، وحيازة أسلحة نارية وذخيرة.

ومن المقرر أن تحدد محكمة استئناف القاهرة جلسة أمام إحدى دوائر جنايات الجيزة لبدء محاكمة المتهمين فيما هو منسوب إليهم من اتهامات.

واعترف المتهمين بارتكاب 5 جرائم سرقة، وأرشدوا عن عميل لهما يشتري منهما المسروقات، تم القبض عليه.

توصلت تحريات ضباط مباحث قسم شرطة الحوامدية، إلى تورط عاطلين في سرقة عددا من المحلات التجاري، ومركبات التوك توك. وعقب تقنين الإجراءات القانونية، تم القبض عليهما، وبحوزتهما سلاح ناري خرطوش، وطلقتين، وسلاح أبيض، ومقص حديدي، ودراجة بخارية بدون لوحات معدنية.

وبمواجهتهما اعترفا بسرقة 5 محلات ومركبات توك توك، وبيع المسروقات لعاطل تمكن رجال المباحث من القبض عليه، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.


الجنايات

توك توك

محل تجارى

اخبار الحوادث

سرقة

الجيزة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة