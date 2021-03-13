أكاديمية البحث العلمى تواصل تلقى مقترحات تطوير الأجهزة المنزلية المحلية

كتب ــ محمد صبحى

تواصل أكاديمية البحث العلمى، تلقى مقترحات مشروعات بحوث تطبيقية وحلول تكنولوجية وابتكارية اقتصادية للمساعدة فى تحديث وتطوير صناعة الأجهزة المنزلية المحلية، وذلك بهدف مجابهة بعض التحديات التي تواجه الصناعة المحلية ضمن مبادرة " تعميق التصنيع المحلى " والتي بدأت قبول المقترحات فى 22 فبراير الماضى.

ويأتي ذلك فى ظل توجيه البحث العلمى للنهوض بالصناعة الوطنية وتعميق التصنيع المحلى وتسويق للبحوث قبل البدء فى تنفيذها بالشراكة مع الصناعة، ويتم التقدم بالمقترحات والأفكار فقط من خلال الموقع الرسمي الخاص بأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، علماً بأن آخر موعد للتقدم يوم 21مارس 2021 طبقاً للشروط المعلنة علي الموقع.

جدير بالذكر، أن المشروعات المعلن عنها هي مشروعات قومية تحتاج فرق بحثية قوية ومتكاملة وملتزمة وترغب في تحقيق إنجاز فعلى على أرض الواقع ومؤسسات متعاونة ومتكاملة وداعمة وتعاون وثيق وحقيقي بين مؤسسات البحث العلمي والصناعة والقطاع الخاص وتنفيذ فوري أو في أقصر وقت ممكن.

كما تعد هذه المشروعات المعلن عنها في مبادرة "تعميق التصنيع المحلي1" هي المرحلة الثانية ضمن الخطة التنفيذية لاستراتيجية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والتي أعدتها أكاديمية البحث العلمى عن أولويات واستعدادات البحث العلمي لمرحلة ما بعد كورونا.