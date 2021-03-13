أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم بمنافذ المجمعات الاستهلاكية.. الطماطم بـ2.5 جنيه

تستمر المجمعات الاستهلاكية بوزارة التموين والتجارة الداخلية فى طرح كميات كبيرة من الخضروات والفاكهة، بجانب السلع الغذائية واللحوم والدواجن والأسماك.
وينشر "اليوم السابع" قائمة أسعار الخضراوات والفاكهة، بالمجمعات الاستهلاكية، اليوم السبت وجاءت كالتالى:
- الطماطم بسعر 2.5 جنيه للكيلو، والبطاطس 4 جنيهات والبصل بـ 5 الأبيض والبصل الأحمر 7جنيهات، والكوسة 6 جنيه للكيلو، والجزر 5 جنيهات، والخيار 5 جنيه.
والجوافة 9 جنيهات
- الباذنجان الرومى بـ 6.5 للكيلو والفلفل الرومى بـ 8 للكيلوجرام.
- الباذنجان الأبيض 7.5 حنيه
- الفلفل البلدى بـ 8 جنيه
والفلفل الألوان 20 والليمون 22 جنيه.
الفاصوليا الخضراء 15 جنيها.
التفاح السكرى 26 جنيها.
- كانتلوب " أناناس" بـ 10جنيهات
اليوسفي 9 جنيهات
- الموز البلدى 10 جنيهات.
- العنب المستورد " اسود " بـ 35 جنيها.
- التفاح الإيطالى 25 جنيها.
- البسلة 8 جنيه
البرتقال بسرة 8 جنيهات
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