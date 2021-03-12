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7 أيام وينتهى الشتاء.. السبت 20 مارس بداية فصل الربيع

الجمعة، 12 مارس 2021 03:29 ص
7 أيام وينتهى الشتاء.. السبت 20 مارس بداية فصل الربيع الربيع - صورة أرشيفية
كتب محمود راغب

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7 أيام باتت تفصلنا عن الاعتدال الربيعى، والذى يحل على الكرة الأرضية 20 من شهر مارس الجارى، حيث يبدأ فصل الربيع فى نصف الكرة الشمالى.

ووفقا للحسابات الفلكية، فيبدأ فصل الربيع السبت 20 مارس ويستمر 92 يوما و17 ساعة و54 دقيقة، حيث يكون الفصل ربيعًا فى نصف الكرة الشمالى.

ولتفسير سبب حدوث الفصول الأربعة، كشف الدكتور محمد غريب، أستاذ الشمس بالمعهد القومى للبحوث الفلكية، أن الشمس فى مدار ظاهرى بالنسبة إلى نجوم الخلفية السماوية التى تظهر ثابتة فى السماء.

وأضاف أستاذ الشمس بالمعهد القومى للبحوث الفلكية، لـ"اليوم السابع"، أن هذا المدار يعرف بدائرة البروج، موضحا أنه نتيجة دوران الأرض حول الشمس وميل محورها على مستوى مدارها تحدث الفصول الأربعة، وبالترتيب تكون الشتاء ثم الربيع ثم الصيف ثم الخريف.

وبعد يوم من الانقلاب الشتوي مباشرة بدأت حركة الشمس تدريجيا نحو الشمال مقربة من خط الاستواء، فتزداد فترة إشراقها في نصف الكرة الشمالي وتنقص في النصف الجنوبي، وهكذا حتى تتعامد أشعتها تماما على خط الاستواء حول يوم 21 من شهر مارس الاعتدال الربيعي).

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