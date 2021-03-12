5 معلومات لا تعرفها عن الوضع المائى العالمى.. تعرف عليها

الأيام الدولية هى مناسبات لتثقيف عامة الناس حول القضايا ذات الأهمية ولتعبئة الموارد والإدارة السياسية لمعالجة المشاكل العالمية والاحتفال بالإنجازات الإنسانية وتعزيزها ورغم أن الاحتفالات ببعض الأيام الدولية تسبق إنشاء الأمم المتحدة إلا أنها تبنت هذه الاحتفالات كأداة قوية لنشر الوعى.

ويعطى كل يوم دولى فرصة للعديد من الجهات الفاعلة لتنظيم الأنشطة المتعلقة بموضوع اليوم، وفى 22 مارس الحالى يحتفل العالم باليوم العالمي للمياه.



وفى التقرير التالى نرصد لكم 5 معلومات عن الوضع المائى العالمى، كالتالى.. 1- يعيش 3 مليارات من سكان العالم بدون مياه صالحة للشرب.

2- مع حلول 2050 يمكن أن يعيش ما يقرب من 6 مليارات فرد فى مناطق تعانى من ندرة المياه مرة واحدة فى العام على الأقل.

3- تسبب حالات الطقس القاسية فى ما يزيد عن 90% من الكوارث الرئيسية فى العقد الأخير.

4- مع حلول 2040 يتوقع أن يزيد الطلب على الطاقة العالمى بنسبة تزيد عن 25% فى حين يتوقع أن يزيد الطلب على المياه بنسبة 50% .

5- إذا استطعنا الحد من الاحترار العالمى دون درجة ونصف مئوية فوق مستويات الثورة الصناعية فيمكننا خفض الإجهاد المائى بسبب المناخ بنسبة تصل إلى 50%.