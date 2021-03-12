وكيل أوقاف المنيا يؤكد افتتاح وإحلال وتجديد 15 مسجدا

المنيا-حسن عبد الغفار

قال الشيخ سلامة عبد الرازق وكيل وزارة الأوقاف، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، إنه تم اليوم افتتاح 15 مسجدا بمختلف مراكز المحافظة في ملوى ومطاى وسمالوط وبنى مزار، مضيفا أن من بين تلك المساجد 9 مساجد جديدة والباقى أعمال صيانة وإحلال وتجديد.

يأتى ذلك فى إطار خطة وزارة الأوقاف لافتتاح المساجد بمختلف محافظات مصر، حيث سيتم افتتاح 53 مسجدًا جديدًا ومسجدين صيانة وترميم فى 10 محافظات، منها مساجد محافظة المنيا وهى مسجد الشرقى الوسطانى بنى عامر - العدوة.

وصحن مسجد الحجاجية بقرية تلة، وأولاد أحمد بقرية البراجيل بملوي، و أبو بكر الصديق- الكفور - مطاي ،وعمر بن الخطاب – عزبة حسن إبراهيم الروبى – منقطين - سمالوط ، و انس بن مالك – بنى حرام – دير مواس و عبد الجواد مصباح – عزبة محمود عيسى – شوشة – سمالوط و الرحمة – عزبة الأوقاف – بنى قمجر - المنيا والصالحين – عزبة أبو على – هور – ملوى وأبو السباع- زرابى الرحمانية – دير مواس ، الرحمة – قرية ابشاق – بنى مزار ،و التوحيد – عزبة محمد ربيع – صفط الغربية و الرحمة بجوار مستشفى الرمد – سمالوط و على بن أبى طالب – الناصرية –بنى مزار ، وعن الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا قال وكيل وزارة الأوقاف أن هناك جولات مستمرة على المساجد ، لمتابعة أعمال التعقيم وتطهير المساجد بشكل دائم .

وأكد أنه لا مكان لمقصر فى تنفيذ الإجراءات الاحترازية داخل المساجد وغير مسموح بمخالفة تعليمات الوزارة .