وفاة الحاجة زينب المتبرعة بقرطها الذهبى لصندوق تحيا مصر

يذكر أن الحاجة" زينب" تقدمت بتبرعها بقرطها لصندوق تحيا مصر، فرفض الرئيس السيسي ذلك، وقدم لها الشكر على شعورها بالمسؤولية تجاه بلادها، وبعدها باعت السيدة الحلق، وعادت لتتبرع بثمنه للصندوق، فأمر الرئيس السيسي بإعادته لها مرة ثانية.

ومن المقرر أن يتم تشييع الجنازة من داخل قريتها بمنية سندوب عقب صلاة الجمعه لتدفن بمقابر العائلة بالقرية.