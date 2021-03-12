اليوم السابع
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وزير الرى يصل العراق للمشاركة فى مؤتمر بغداد للمياه

الجمعة، 12 مارس 2021 05:26 م
وزير الرى يصل العراق للمشاركة فى مؤتمر بغداد للمياه وزارة الموارد المائية والرى
كتبت ـ أسماء نصار

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وصل الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى  إلى العاصمة العراقية بغداد فى مستهل زيارة رسمية  للمشاركة في مؤتمر بغداد الدولى الأول للمياه والمقرر عقده يومي 13-14 مارس 2021.
 
وكان في استقباله المهندس مهدي رشيد الحمداني وزير الموارد المائية العراقي والسفير وليد إسماعيل السفير المصري لدى العراق. 
 
وصرح عبد العاطى، بأن المشاركة في مؤتمر بغداد الدولي للمياه تأتي تعبيراً عن إيمان مصر بضرورة تحقيق أقصى درجات التعاون والتنسيق بين البلدين الشقيقين لتحقيق أهداف الشعبين في التنمية المستدامة والوصول للإدارة المثلى لمواردنا المائية، خاصة في ظل ما تواجهه مصر والعراق والعديد من دول العالم من تحديات كبيرة.
 
ومن المقرر أن يناقش الوزيران التقدم المحرز في التعاون المشترك بين البلدين في مجالات إدارة المياه، كما سيلتقي عبد العاطى بعدد من الوزراء علي هامش المؤتمر.
 

وزير الرى

العراق

مؤتمر بغداد للمياه

التنمية المستدامة

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