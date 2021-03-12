والدة الشهيد العقيد محمد عيد: مصر تشهد رخاء اقتصاديا فى عهد الرئيس السيسى

الشرقية - إيمان مهنى

قالت السيدة عائشة عبد الغنى محمد هاشم، والدة الشهيد العقيد محمد عيد، وكيل مباحث الأمن الوطنى، الذى اغتيل على يد عناصر إرهابية فى فبراير 2014، إن مصر تشهد رخاء اقتصاديا وازدهارا فى عهد الرئيس السيسى، فهو لا ينام من أجل إنشاء مشروعات خدمية وتنموية لنهضة مصر.

وأكدت أم الشهيد، لـ"اليوم السابع"، أن ما يحدث من طفرة فى البلاد خلال السنوات الأخيرة، هو دليل على أن مصر قوية وباقية، وأن دماء أبنائها من الشهداء لم تذهب هدرا .

وأضافت أننا كأسر للشهداء مكلمين الطريق، فى حب مصر، فالشهادة هى أعلى منزله عند الله، متابعة أن العقيد محمد عيد كان مثالا للأخلاق والتواضع وحب الوطن، فهو زرع فى أولاده حب الوطن وبالفعل استكملوا المسيرة فنجله الأكبر تخرج فى كلية الشرطة والابنة طالبة بكلية الأسنان وترغب فى الالتحاق بأكاديمية الشرطة لخدمة بلدها وكذلك الابن الأصغر الذى مازال بالتعليم.

ويعتبر الشهيد من أهم ضباط القطاع فى الفترة الأخيرة، كونه كان مسؤولا عن ملف الجماعات المتطرفة والإخوان الإرهابية بالشرقية، كما تمكن بالتنسيق مع زملائه فى القضاء، والقبض على عدد من العناصر الإرهابية المتطرفة فى المناطق بالصحراوية بالشرقية.