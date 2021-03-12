واردات الحديد والصلب تتصدر قائمة السلع الأكثر تراجعا.. اعرف التفاصيل

كتب: مدحت عادل

تراجعت قيمة الواردات المصرية خلال شهر ديسمبر الماضى، حيث بلغ إجمالى قيمة الواردات نحو 6 مليار دولار، مقابل 6.58 مليار دولار فى شهر ديسمبر عام 2019، بتراجع بلغت نسبته 8.1%، وفقا لبيانات حكومية.

ورصدت البيانات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء ، قائمة أهم السلع التي تراجعت وارداتها في ديسمبر الماضي، وتصدرها واردات المواد الأولية من حديد أو صلب بقيمة 215.7 مليون دولار، مقابل 266.2 مليون دولار في نفس الشهر عام 2019، بنسبة تراجع بلغت 19%، يليها واردات المواد الكيماوية العضوية وغير العضوية بقيمة 156.7 مليون دولار في ديسمبر عام 2019، مقابل 192.2 مليون دولار في نفس الشهر عام 2019، بتراجع نسبته 18.5%.

وشملت القائمة أيضا، واردات أجزاء السيارات بقيمة 61.5 مليون دولار في ديسمبر الماضي، مقابل 86 مليون دولار في نفس الشهر عام 2019، بتراجع بلغت نسبته 28.5%، كما بلغت قيمة الواردات من سيارات نقل البضائع بقيمة 41.9 مليون دولار في ديسمبر الماضي، مقابل 44.9 مليون دولار في نفس الشهر عام 2019، بنسبة تراجع بلغت 6.6%.

وأعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، تراجع قيمة العجز فى الميزان التجاري فى شهر ديسمبر الماضي، حيث بلغت قيمة العجــز فى الميزان التجارى 3.28 مليار دولار خلال شهر ديسمبر 2020، مقابل 3.81 مليار دولار لنفس الشهر من العام السابـق بنسبة انخفاض قدرها 14٪.