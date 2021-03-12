هل تنتهى قضية عقار فيصل بهدمه؟.. قانونى يجيب

كتب أحمد الجعفرى

بعد مرور أكثر من 40 يومًا على التهام النيران لعقار فيصل، وما تبع ذلك من أحداث وقرارات، كانت حديث الرأى العام، نفذت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن الجيزة، عصر اليوم الجمعة، عملية إزالة العقار بتفجيره بالديناميت.

ولكن هل تنتهى قضية عقار فيصل المتهم فيها مالك العقار بإزالته؟

يقول قانونيون إن الاتهامات الموجهة لمالك عقار فيصل وهى الأهمال وتعريض حياة المواطنين للخطر، وعدم الحصول على التراخيص اللازمة لبناء العقار، لن تسقط بسقوط العقار.

وقال ممدوح عبد الجواد المحامى، أن قرار إزالة العقار ليس له علاقة بالتحقيقات الجارية، وجهات التحقيق، تعمل على البحث عن دلائل إدانة المتهم فيما هو منسوب إليه وإذا توفرت تلك الدلائل ستحيله النيابة للمحكمة المختصة لبدء محاكمته.

وقدم "اليوم السابع"، بثا مباشراً للحظات البدء فى هدم عقار فيصل المحترق، ويوضح اللايف تفجير العقار عن طريق قوات الأمن بالتعاون مع محافظة الجيزة.

وأعلنت وزارة الداخلية اتخاذ الإدارة العامة للمرور، مجموعة من التحويلات المرورية من الساعة 3 عصر اليوم الجمعة ولحين الانتهاء من هدم عقار فيصل المحترق بالكامل، وسط تدعيم المكان بالخدمات اللازمة لمتابعة حركة السيارات.