نادى قضاة السويس يهدى شهداء الوطن أغنية "مصر غاليا علينا" لـ منى عبد الغنى

كتب إبراهيم قاسم

أهدى المستشار سامح عبد الوهاب، عضو مجلس إدارة نادى قضاة السويس، بالنيابة عن النادى، أغنية "مصر غالية علينا" من تأليفه وغناء منى عبد الغنى والمطرب مدين، إلى أرواح الشهداء ممن ضحوا بحياتهم من أجل الوطن سواء شهداء القوات المسلحة أو الشرطة أو القضاة، وذلك تخليدا لذكراهم التى تتجدد كل عام فى يوم الشهيد.

وكتب المستشار سامح عبد الوهاب كلمات الأغنية حبا فى شهداء الوطن والتى ترصد حوارا ما بين أم شهيد وابنها، والتى قامت الفنانة منى عبد الغنى بغنائها بمشاركة مدين. وتقول كلمات الأغنية، الأم: واحشتنى يابنى نفسى أشوفك وأحضنك قلبى يا ربى وجعنى هونها علينا"، ليرد الشهيد: "اطمنى ياما الملائكة حولينا وربنا بيضلل علينا قولى وطمنيهم سيدنا محمد بيطبطب عليهم.. قولى لاخواتنا عيسى نبينا ونبيهم.. قولى للعالم بحالة مصر غاليا علينا".. إلى نهاية الأغنية.

من جانبه قال المستشار سامح عبد الوهاب، عضو مجلس إدارة نادى قضاة السويس، إنه قام بكتابة أغنيته "مصر غاليا علينا" تخليدا لذكرى كل شهيد جاد بنفسه من أجل غيره يعيش فى سلام وأمان، مؤكدا: "لا يمكن أن ننكر فضل هؤلاء الشهداء وأن الأغنية أقل ما يمكن تقديمه لهم".

وأوضح المستشار سامح عبد الوهاب أنه استلهم كلمات الأغنية من إحساس شعر به تجاه زملائه شهداء القضاة، بجانب تواجده فى السويس بلد الشهداء، مختتما أنه يهديها إلى كل شهداء الوطن وزملائه من شهداء القضاة، موجها لهم التحية والتقدير.

وقدم نادى قضاة السويس الشكر إلى المستشار سامح عبد الوهاب على كلمات الأغنية تخليدا لذكرى ودور شهداء الوطن وشهداء القضاة الذين قدموا أرواحهم فداء للوطن كى يحيا عظيما، كما تقدم بالشكر إلى طاقم العمل.