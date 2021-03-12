مواعيد الحملة التنشيطية لتنظيم الأسرة داخل مراكز وقرى بنى سويف

بنى سويف هانى فتحى

قال الدكتور محمد يوسف، وكيل الصحة بمحافظة بنى سويف، إن المحافظة سوف تنظم فعاليات الحملة التنشيطية لتنظيم الأسرة، والتى ستنطلق يوم الأحد القادم 14 مارس الجارى وتستمر حتى 25 من نفس الشهر، على مرحلتين، مشيرا إلى أن الحملة تنطلق تحت شعار "حقك تنظمى" لتقديم خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية بالمجان فى كافة مدن وقرى المحافظة من خلال المستشفيات والوحدات الصحية والعيادات المتنقلة.

وأكد وكيل الصحة، أنه سوف يتم تنفيذ الحملة التنشيطية لتنظيم الأسرة على مرحلتين، حيث تبدأ المرحلة الأولى فى الفترة من 14 إلى 18 مارس الجارى وتشمل إدارات (الفشن، الواسطى، اهناسيا، سمسطا)، فيما تبدأ المرحلة الثانية من 21 حتى 25 مارس وتشمل إدارات (بنى سويف، ناصر، ببا).

وتابع "يوسف"، أن الحملة تستهدف تقديم جميع الخدمات تنظيم الأسرة "بالمجان"، بجانب تنظيم ندوات توعية للسيدات على هامش الحملة عن رسائل تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية، فضلا عن إقامة معارض لمنتجات نوادى المرأة بالوحدات الصحية ضمن فعاليات الحملة، وذلك وسط تطبيق كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية حفاظا على صحة وسلامة القائمين على الحملة والمترددين عليها المستفيدين من خدماتها.