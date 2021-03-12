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أعلن مسئولون هنود ، اليوم الجمعة ، أن شخصين اثنين لقيا حتفهما فيما أصيب 27 آخرون إثر سقوط الحافلة التي كانت تقلهم في ممر ضيق بمقاطعة "تشهيندوارا" في ولاية "ماديا براديش".

ونقلت قناة "إن دي تي في" الهندية عن هؤلاء المسئولين قولهم إن الحادث وقع عندما كانت الحافلة في طريقها إلى المقاطعة قادمة من مدينة "بوبال" حيث فقد سائقها السيطرة عليها، مشيرين إلى أنه تم نقل المصابين إلى المستشفيات من أجل تلقي العلاج بينهم شخص حالته خطيرة.

ومن جهة أخرى، لقى 5 أشخاص مصرعهم، وأُصيب أكثر من 25 آخرين جراء حادث تصادم حافلتين على طريق بولاية (أتر برديش) شمال شرقى الهند.

ونقلت قناة (إن دى تى في) الهندية السبت الماضى، عن مسؤولين أن إطارًا لحافلة انفجر وتسبب فى خروج المركبة عن السيطرة، ما أدى إلى اصطدامها بحافلة أخرى بالقرب من قرية بمقاطعة (عليكره) بالولاية الهندية، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقى العلاج اللازم، كما تم إطلاع مكتب رئيس وزراء الولاية يوجى أديتياناث على الوضع.