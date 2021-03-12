ونقلت قناة "إن دي تي في" الهندية عن هؤلاء المسئولين قولهم إن الحادث وقع عندما كانت الحافلة في طريقها إلى المقاطعة قادمة من مدينة "بوبال" حيث فقد سائقها السيطرة عليها، مشيرين إلى أنه تم نقل المصابين إلى المستشفيات من أجل تلقي العلاج بينهم شخص حالته خطيرة.