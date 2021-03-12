اليوم السابع
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مطار الغردقة يستقبل أول رحلة جوية من أوزباكستان تقل 144 راكبا

الجمعة، 12 مارس 2021 09:45 م
مطار الغردقة يستقبل أول رحلة جوية من أوزباكستان تقل 144 راكبا وفد السياحي بمطار الغردقة
كتب محمود عبد الغنى

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استقبل مطار الغردقة الدولى، اليوم الجمعة، أول رحلة قادمة من أوزباكستان وعلى متنها 144 راكبا، وكان فى استقبال الرحلة فريق من العلاقات العامة بالمطار حاملًا الورود، كما قاموا بإنهاء إجراءات الوصول مع الإلتزام بالإجراءات الإحترازية المتبعة في المطار.
 
وكان قد استقبل مطار الغردقة الدولي، الاسبوع الماضي، أولي الرحلات القادمة من ليتوانيا وعلى متنها 180 راكبا، عقب توقفها لأكثر من عام بسبب جائحة كورونا العالمية والتى تسببت فى توقف العديد من الرحلات الجوية العالمية، وذلك فى ضوء جهود وزارة الطيران المدني بالتنسيق مع وزارة السياحة والآثار لتنشيط الحركة السياحية والجوية إلى المقاصد المصرية، وتأكيدا علي التزام المطارات المصرية بتعليمات السفر الصحي الآمن.
 
مطار الغردقة (1)
 
مطار الغردقة (2)
 
مطار الغردقة (3)

 


مطار الغردقة

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