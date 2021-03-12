مطار الغردقة يستقبل أول رحلة جوية من أوزباكستان تقل 144 راكبا

كتب محمود عبد الغنى

استقبل مطار الغردقة الدولى، اليوم الجمعة، أول رحلة قادمة من أوزباكستان وعلى متنها 144 راكبا، وكان فى استقبال الرحلة فريق من العلاقات العامة بالمطار حاملًا الورود، كما قاموا بإنهاء إجراءات الوصول مع الإلتزام بالإجراءات الإحترازية المتبعة في المطار.

وكان قد استقبل مطار الغردقة الدولي، الاسبوع الماضي، أولي الرحلات القادمة من ليتوانيا وعلى متنها 180 راكبا، عقب توقفها لأكثر من عام بسبب جائحة كورونا العالمية والتى تسببت فى توقف العديد من الرحلات الجوية العالمية، وذلك فى ضوء جهود وزارة الطيران المدني بالتنسيق مع وزارة السياحة والآثار لتنشيط الحركة السياحية والجوية إلى المقاصد المصرية، وتأكيدا علي التزام المطارات المصرية بتعليمات السفر الصحي الآمن.