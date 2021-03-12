مصر والسودان: تنفيذ مشروعى الربط الكهربائى ورفع القدرات لـ240 ميجاوات الصيف القادم

أصدرت مصر والسودان بيان صحفى مشترك لزيارة رئيس الوزراء السودانى لمصر أمس الخميس، ‏أوضحت فيه أنه فى إطار التواصل المستمر وتعزيز العلاقات الأزلية والاستراتيجية بين مصر والسودان، ‏وحرصا على تنسيق المواقف والرؤى والمصالح المشتركة بين حكومتى جمهورية مصر العربية، وجمهورية ‏السودان، والتى تستمد قوتها من الروابط التاريخية بين الشعبين، استقبلت القاهرة أمس الدكتور عبد الله ‏حمدوك، رئيس مجلس وزراء جمهورية السودان الشقيق، فى زيارة رسمية إلى مصر يومى 11 و12 مارس ‏‏2021م، ورافقه خلال الزيارة وفد رفيع المستوى، ضم وزراء شئون مجلس الوزراء، والخارجية، والمالية ‏والتخطيط الاقتصادى، والتجارة والتموين، والرى والموارد المائية، والنقل، والاستثمار والتعاون الدولى، ‏والصحة، ومدير المخابرات العامة، إلى جانب عدد من كبار المسئولين من الوزارات المعنية، حيث كان ‏الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، على رأس مستقبليه فى مطار القاهرة للترحيب بالضيف ‏الكبير.‏

تباحث رئيسا الوزراء فى جلسة مغلقة أهم القضايا ذات الاهتمام المشترك، وذلك قبل أن يترأسا وفدى ‏بلديهما فى جلسة مباحثات رسمية موسعة بحثت أطر ومقترحات التعاون بين البلدين الشقيقين فى المرحلة ‏المقبلة. كما عقد الوزراء من الجانبين اجتماعات ثنائية لبحث المقترحات والبرامج التفصيلية للتعاون بين ‏كل وزارة ونظيرتها.‏

أكد رئيسا مجلس الوزراء بالبلدين، من خلال المباحثات، التزامهما بدفع سبل التعاون الثنائى فى مختلف ‏المجالات، وخاصة فيما يتعلق بنقل التجربة المصرية فى الإصلاح الاقتصادى، وتدريب الكوادر السودانية، ‏والمضى قدما فى تنفيذ مشروعى الربط الكهربائى ورفع القدرات إلى 240 ميجاوات خلال الصيف القادم ‏وربط السكك الحديدية وتقوية النقل البرى والبحرى والنهرى والجوى من خلال إعادة هيكلة هيئة وادى النيل ‏للملاحة النهرية، ورفع قدرتها التنافسية وتطوير أسطولها وتفعيل اللجنة الفنية الدائمة السودانية المصرية ‏المشتركة وكذلك تطوير التعاون فى مجالات الملاحة البحرية والاستفادة من موانئ البلدين على البحر ‏الأحمر، وتحديث الخدمات المرتبطة بالنقل البرى، وذلك بهدف تعزيز التبادل التجارى بينهما.‏

وتناولت المباحثات تطوير التعاون فى مجال الاستثمار وتوفير المناخ المواتى لإقامة المشروعات ‏الاستثمارية المشتركة سواء الصناعية أو الزراعية، وتعظيم آليات التعاون فى مجالات التعليم العالى، و‏البحث العلمى، والغاز، والزراعة والثروة الحيوانية والأمن الغذائى، فضلا عن تفعيل اللجنة الفنية الدائمة ‏السودانية المصرية المشتركة، بالإضافة للعمل على عقد اللجنة الفنية التجارية المشتركة فى أقرب فرصة ‏وبحث سبل تنشيط التعاون فى مجال المشروعات المتوسطة والصغيرة خاصة الصناعات الغذائية التحويلية ‏بالإضافة إلى صناعة اللحوم وإنشاء المحاجر والاتفاق على تبادل زيارات رجال الأعمال من البلدين، ‏والانتهاء من ترفيق المنطقة المخصصة لإنشاء منطقة صناعية مصرية فى السودان. وتفعيل مذكرات التفاهم ‏والبروتوكولات المبرمة بين البلدين ومناقشة المشروعات المشتركة بهدف متابعة الخطة الزمنية الخاصة ‏بتنفيذها أو استكمال القائم منها.‏