اليوم السابع
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مصر للطيران تسير غداً 63 رحلة داخلية وخارجية لنقل 5742 راكبا

الجمعة، 12 مارس 2021 01:55 م
مصر للطيران تسير غداً 63 رحلة داخلية وخارجية لنقل 5742 راكبا مطار القاهرة الدولى
كتب محمود عبد الغنى

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تسير شركة مصر للطيران الناقل الوطنى المصرى، غدا السبت، رحلاتها إلى 63 وجهة دولية لنقل ما يقرب من 5742 راكبا، مع الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية المشددة سواء داخل المطار أو على متن الطائرات للوقاية من انتشار فيروس كورونا والحفاظ على صحة وسلامة المسافرين.

 

صرحت مصادر بشركة مصر للطيران أن الشركة سوف تسير غداً، 63 رحلة بمعدل 44 رحلة دولية إلى كل من بغداد، تورنتو، لاجوس، أكرا، ابوچا، تونس، الدوحة، لندن، باريس، ميلانو، اسطنبول، دبي،كوبنهاجن، امستردام، موسكو، جنيف، نيويورك، أثينا، فيينا، بروكسل، البحرين، الخرطوم، بيروت، عمّان، الشارقة، نيروبي، أديس أبابا، اربيل، أبوظبي، ميونخ، برلين، فرانكفورت، عنتيبي، و 15 رحلة داخلية إلى كل من شرم الشيخ و الغردقة و الأقصر و أسوان، طابا، وأربع رحلات شحن جوى، تنقل جميع هذه الرحلات أكثر من 5742 راكب.

واتخذت سلطات مطار القاهرة الدولي جميع الإجراءات الاحترازية المتبعة لمواجهة تفشى فيروس كورونا، حيث تم الالتزام بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية وفقاً لتعليمات منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة لضمان سلامة المسافرين والوافدين، من خلال تخفيف التكدس، وخاصة في أماكن الكاونترات والجوازات، وأماكن التفتيش الأولى لدخول الركاب والمصاعد الكهربائية داخل المطار .

 

كما تم مراعاة المسافات الاجتماعية المنصوص عليها داخل صالات السفر والوصول، وارتداء الكمامات داخل كل الصالات وذلك ضمن خطة الدولة لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد، بالإضافة إلي متابعة الكاميرات الحرارية بصالات المطار المختلفة لرصد الركاب التى تزيد درجات حرارتهم عن المعدل الطبيعي.

 

 

 


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