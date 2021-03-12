مصرع شخص وإصابة آخر فى حادث تصادم جرار وسيارة نقل بقنا

قنا صابر سعيد

لقي شخص مصرعه وأصيب آخر، مساء اليوم الجمعة، في حادث تصادم جرار زراعي وسيارة نقل بقرية صوص في نقادة جنوب محافظة قنا.

تلقي اللواء محمد أبو المجد، مدير أمن قنا، إخطارًا يفيد بمصرع شخص وإصابة آخر في حادث تصادم جرار وسيارة نقل علي طريق قرية صوص جنوب قنا.

وتبين من الفحص أن الحادث أسفر عن مصرع أشرف محمد، وإصابة عمرو محمد، إصابة خطيرة، في حادث تصادم جرار وسيارة علي طريق صوص الزراعي بمدينة نقادة جنوب محافظة قنا.

تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لتولي التحقيقات ونقل الجثة لمشرحة طوخ التكاملي والمصاب لقنا العام.