اليوم السابع
Ads
الجمعة، 12 مارس 2021 10:51 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

مصرع شخص وإصابة آخر فى حادث تصادم جرار وسيارة نقل بقنا

الجمعة، 12 مارس 2021 10:14 م
مصرع شخص وإصابة آخر فى حادث تصادم جرار وسيارة نقل بقنا اسعاف-ارشيفية
قنا صابر سعيد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

لقي شخص مصرعه وأصيب آخر، مساء اليوم الجمعة، في حادث تصادم جرار زراعي وسيارة نقل بقرية صوص في نقادة جنوب محافظة قنا.

 

تلقي اللواء محمد أبو المجد، مدير أمن قنا، إخطارًا يفيد بمصرع شخص وإصابة آخر في حادث تصادم جرار وسيارة نقل علي طريق قرية صوص جنوب قنا.

 

وتبين من الفحص أن الحادث أسفر عن مصرع أشرف محمد، وإصابة عمرو محمد، إصابة خطيرة، في حادث تصادم جرار وسيارة علي طريق صوص الزراعي بمدينة نقادة جنوب محافظة قنا.

 

تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لتولي التحقيقات ونقل الجثة لمشرحة طوخ التكاملي والمصاب لقنا العام.

 

 

 


مصرع شخص

حادث جرار

تصادم سيارة

مركز نقادة

اخبار قنا

اخبار محافظة قنا

اخبار مصر

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة