اليوم السابع
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مخترع شبكة الويب العالمية: "بدعة" هيمنة عمالقة الإنترنت ستنتهي

الجمعة، 12 مارس 2021 05:00 ص
مخترع شبكة الويب العالمية: "بدعة" هيمنة عمالقة الإنترنت ستنتهي تيم بيرنرز-لي مخترع شبكة الويب العالمية
لندن (رويترز)

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قال تيم بيرنرز-لي، مخترع شبكة الويب العالمية، إن هيمنة عمالقة الإنترنت "بدعة" يجب ألا تدوم، مضيفا أن التغيير العاجل ضرورى لتقليص الفجوة الرقمية فى وصول الشباب إلى الإنترنت.

 

وأضاف بيرنرز-لي، الذى اخترع نظام الملاحة عبر الإنترنت المعروف باسم شبكة الويب العالمية فى عام 1989، إنه أحس "بشعور بعدم الراحة.. شعور بأننا بحاجة إلى قلب الأمور لتغييرها".

 

ودفعت حوادث بارزة كالخلاف بين فيسبوك وأستراليا، الذى أدى إلى حجب الشبكة الاجتماعية المحتوى الإخبارى فى البلاد، العديد من المواطنين والحكومات إلى إعادة تقييم علاقاتهم مع شركات الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعى العملاقة.

 

وقال بيرنرز-لى فى مقابلة مع رويترز "أنا متفائل لأننا رأينا بعض بدع الهيمنة على الإنترنت من قبل ثم تغيرت الأمور".

 

وأضاف أن الناس يقاومون استخدام وإساءة استغلال البيانات الشخصية.

 

وقال "(هناك) وعى كبير بأن الأمور ينبغى أن تتغير".

 

وأضاف أن مزيجا من السياسات الحكومية والتكنولوجيا يمكن أن يساعد الناس على استعادة السيطرة على بياناتهم وحياتهم على الإنترنت.

 

ويعمل بيرنرز-لى (65 عاما) على مشروع يسمى (سوليد)، يسيطر فيه المستخدم على بياناته الشخصية، بدلا من منصات مثل فيسبوك.

 

وقال إن الاعتراف بالانترنت كأحد الحقوق الأساسية، على غرار النظرة إلى الكهرباء فى القرن الماضي، أمر حيوى لا سيما فى عالم يشكله على نحو متزايد القادرون على الوصول إلى الشبكة.

 


مخترع شبكة الويب العالمية

الانترنت

عمالقة الإنترنت

جوجل

السوشيال ميديا

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