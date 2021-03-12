محافظ مطروح يوزع 50 ألف شتلة زيتون على المزارعين بالمحافظة.. صور

مطروح - حسن مشالى

نظم مركز التنمية المستدامة لموارد مطروح التابع لمركز بحوث الصحراء بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، تحت رعاية الدكتور عبدالله زغلول رئيس مركز بحوث الصحراء، وبحضور اللواء خالد شعيب محافظ مطروح والمهندس محمود الأمير مدير مركز التنمية المستدامة لموارد مطروح اليوم احتفالية توزيع 50 ألف شتلة زيتون على مزارعى مطروح.

يأتى ذلك فى إطار اهتمام الدولة بمواطنى مطروح خاصة فى مجال التنمية الزراعية المستدامة من خلال توفير أصناف من شتلات الزيتون لزيادة الرقعة الزراعية لتحسين الحالة المعيشية لمزارعى الصحراء بالساحل الشمالى الغربى.

وقال اللواء خالد شعيب محافظ مطروح إن المحافظة تقدم الدعم المستمر للمزارعين بمدن ومراكز المحافظة، حيث نقوم اليوم بتوزيع 50 ألف شتلة أشجار زيتون، بالإضافة إلى 10 آلاف شتلة لوز لتوزيعها على المزارعين من أهالى مطروح فى مراكز ومدن غرب مدينة الضبعة حتى السلوم بالإضافة إلى دعم واحة سيوة 10 شتلة زيتون بالمجان.

وأشار محافظ مطروح إلى أن الصندوق الدولى للتنمية الزراعية يدعم المحافظة بقرض يقدر بـ61 مليون دولار، لتغطية المجالات اقتصادية والاجتماعية فى 6 مدن بالمحافظة، والاستفادة منها بإنشاء 18 مدرسة تعليم أساسى و3 مدارس تعليم ثانوى فنى، ورصف 250 كيلومتر طرق، وإنشاء 6 آلاف بئر لرى الزراعات، و500 خزان لمياه الشرب، و700 بئر لتنمية الثروة الحيوانية بالإضافة إلى تحسين الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية الخاصة بالمرأة بالتجمعات الصحراوية وغيرها من المشروعات التنموية.

وقال المهندس محمود الأمير مدير مركز التنمية المستدامة لموارد مطروح، إنه بحث مع اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، الخطوات النهائية الخاصة بتنمية المنطقة من خلال مشروع "المواءمة فى البيئات الصحراوية"، "برايد" بتمويل من الصندوق الدولى للتنمية الزراعية " ايفاد " وذلك لتنمية غرب مطروح من منطقة الجفيرة غربى الضبعة وحتى السلوم غرباً، بالإضافة إلى منطقتى المغرة وواحة سيوة لتحقق نهضة زراعية غير مسبوقة على أرض محافظة مطروح، من خلال مركز بحوث الصحراء الذى يعمل على تقديم يد العون لأبناء المنطقة الغربية، من خلال المشروعات التنموية التى تحقق الاستقرار والتنمية.

وأوضح مدير مركز التنمية المستدامة لموارد مطروح، أن مشروع إيفاد سينفذ العديد من المشروعات على أرض مطروح، من خلال مركز التنمية المستدامة لموارد مطروح، وسيعمل على الاستفادة من مياه الأمطار بدلًا من إهدارها وتعظيم كفاءة استخدامها وإنشاء الآبار وتنمية الوديان وتنمية المراعى والثروة الحيوانية وتنمية المرأة.

كما يستهدف المشروع، إقامة عدد من المدارس المتنوعة بالمنطقة الساحلية من تعليم الأساسى والثانوى والفنى ووحدات الفصل الواحد ووحدات صحية وإنشاء وحدات مجمعة لتدوير المخلفات الزراعية وإنتاج الكمبوست بواحة سيوة، ودعم المجتمعات المحلية بمعاصر زيتون حديثة ودعم المرأة بمشروعات صغيرة مدرة للدخل وذلك وفقا لاحتياجات التنموية للمنطقة.

وأكد الأمير، على دعم شباب الخريجين، من خلال حصولهم على أرضى يتم استصلاحها من المشروع بمنطقة المغرة، كما سيقوم المشروع بإنشاء مركز دعم فنى وإرشادى لمنطقة غرب الضبعة لأول مرة بمحافظة مطروح، مشيداً بالتعاون الوثيق بين وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى ومحافظة مطروح، من خلال الدعم المستمر من وزارة الزراعة والاستصلاح الأراضى ممثلا فى مركز بحوث الصحراء.

كما تفقد اللواء خالد شعيب محافظة مطروح والمهندس محمود الأمير مدير مركز التنمية المستدامة لموارد مطروح الاعمال الانشائية لتطوير بعض السدود الاسمنتية التى تتم بمنطقة وادى الخروبة لمجابهة مخاطر السيول الحد منها والعمل على الاستفادة القصوى من مياه الأمطار.



احتفالية التنمية المستدامة



الزيتون



المزارعين