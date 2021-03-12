اليوم السابع
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محافظ الوادى الجديد يفتتح مسجد الحصرى بالفرافرة بتكلفة 9 ملايين جنيه.. صور

الجمعة، 12 مارس 2021 03:12 م
محافظ الوادى الجديد يفتتح مسجد الحصرى بالفرافرة بتكلفة 9 ملايين جنيه.. صور جانب من الافتتاح
الوادى الجديد-ماهر أبو نور

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افتتح اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد مسجد الحصرى بمركز الفرافرة والذى جرى تنفيذه بالجهود الذاتية بتكلفة حوالى 9 ملايين جنيه وألقى خطبة الجمعة الشيخ محمود شاهين وكيل وزارة الأوقاف بالمحافظة تحت عنوان حق الوطن والشهادة فى سبيله.

وقال شاهين فى تصريح خاص إن مسجد الحصرى بمدينة الفرافرة جرى افتتاحه بحضور عدد من المسؤولين بالأوقاف والوحدة المحلية لمركز ومدينة الفرافرة، وذلك فى إطار تنفيذ خطة وزارة الأوقاف لافتتاح المساجد على مستوى المحافظات منذ شهر سبتمبر الماضى.

وأضاف شاهين، إن مسجد الحصرى جرى تنفيذه على مساحة 560 مترا، وتجهيزه بالكامل بـ 9 ملايين جنيه، وتم افتتاحه فى صلاة ظهر اليوم الجمعة، مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية فى إطار خطة الوزارة نحو الوقاية وحماية المصلين بالمساجد من فيروس كورونا المستجد ومنع انتقال العدوى.

وأكد شاهين على التوجيه بالمتابعة المستمرة بالمساجد بمعرفة مفتشى الإدارات وذلك لضمان الالتزام بالإجراءات الوقائية ووقت خطبة الجمعة وكافة الاشتراطات والقرارات الصادرة من وزارة الأوقاف.

 

أثناء الخطبة
أثناء الخطبة

 

الإمام على المنبر
الإمام على المنبر

 

المصليين
المصليين

 

خطبة الجمعة
خطبة الجمعة

 

محافظ الوادى الجديد
محافظ الوادى الجديد

 

مسجد الحصرى
مسجد الحصرى

 


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افتتاح مسجد الحصرى بالفرافرة

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