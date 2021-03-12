محافظ الوادى الجديد: تخصيص أراضٍ للجمعيات الراغبة فى إقامة تجمعات سكنية لأعضائها

الوادى الجديد-ماهر أبو

وجه اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد بضرورة التكاتف والتعاون مع الجهات التنفيذية المسئولة عن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" للتنسيق وتوحيد الجهود لتطوير المركز، وذلك على هامش افتتاح مسجد الحصرى بالفرافرة ، حيث التقى بالمواطنين عقب الإنتهاء من أداء الصلاة، وناقش معهم عددا من المطالب والمشكلات.

ووجه الزملوط بتخصيص أراضى للجمعيات الراغبة فى إقامة تجمعات سكنية لأعضائها بشرط توصيل المرافق قبل البدء فى التنفيذ، وتوفير وحدات سكنية بمشروع الإسكان الاجتماعى للمدرسين الراغبين فى الإقامة بالمركز طبقاً للشروط الموضوعة لتحقيق إستقرارهم الأسري.

وكلف الزملوط بتنفيذ قوافل مرورية أسبوعية للمركز لإنهاء إجراءات الترخيص وتحصيل ضرائب السيارات وتخصيص مندوب لتلقى طلبات المواطنين للتقدم لأداء الخدمة العسكرية، تيسيراً وتخفيفاَ عليهم، كما وجه بتشكيل لجنة للمرور على الوحدات السكنية التابعة لصندوق الإسكان للتأكد من وجود المستفيدين المستحقين للمشروع.