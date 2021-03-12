محافظ القاهرة يشكل لجنة هندسية لفحص عقار محترق فى الموسكي

قرر اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، تشكيل لجنة هندسية لفحص العقار رقم 3 ميدان العتبة "مول عبد الشافى" بحى الموسكى الذى نشب به حريق صباح اليوم لبيان مدى تأثره من الحريق .

كانت غرفة العمليات المركزية بمحافظة القاهرة قد تلقت بلاغًا بنشوب الحريق بالعقار وعلى الفور انتقل مسئولو الحماية المدنية و الغاز والكهرباء والاسعاف والحى لمكان الحادث .

وتبين أن الحريق نشب بالدور الثانى والثالث بالعقار المكون من أرضى و3 أدوار حوائط حاملة وأسقف خشبية بسبب ماس كهربائى والدور الثانى والثالث، عبارة عن محلات ومخازن اكسسوار موبايلات. وتمكنت قوات الحماية المدنية من إطفاء الحريق دون إصابات أو وفيات.

ووجه محافظ القاهرة بسرعة إزالة آثار الحريق عقب انتهاء النيابة العامة والبحث الجنائى من معاينة المكان لبيان أسباب الحريق .