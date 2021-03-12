محافظ الجيزة: تفجير عقار فيصل تم على أيدى متخصصين.. صور

تابع اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، أعمال إزالة العقار المعروف إعلامياً بـ "عقار فيصل" المحترق والذى يقع إدارياً فى نطاق مركز ومدينة كرداسة وذلك بحضور قيادات المحافظة والأجهزة المعنية .

وقال محافظ الجيزة، إن ذلك يأتى فى ضوء تكليفات الحكومة بمواصلة جهود الحفاظ على حقوق الدولة واسترداد حق الشعب والتأكيد على هيبة الدولة ومواجهة ظاهرة التعدى على أملاك الدولة والبناء المخالف والتصدى بكل حزم والتعامل بكل الحسم مع المخالفين.

وأكد المحافظ أن العقار الذى تم إزالته مخالف، وقد تم رفض طلب التصالح المقدم من مالكه وذلك لتعديه على حرم الطريق الدائرى، مشيراً إلى أن الإزالة جاءت بناء على توصيات كلية الهندسة بجامعة القاهرة ومركز بحوث البناء ولجنة المنشآت الآيلة للسقوط، لافتا إلى أن أعمال الإزالة تمت بالتعاون مع الأجهزة الأمنية وعدد من الجهات التنفيذية بالمحافظة حيث تمت أعمال الإزالة باستخدام المواد المتفجرة وعلى أيدى متخصصين نظرا لارتفاع العقار المخالف ووجوده بمنطقة حيوية بجوار الطريق الدائرى.

وشهد موقع الإزالة إجراءات أمنية مشددة حفاظاً على سلامة المواطنين منها إخلاء العقارات المجاورة و تنفيذ عددا من التحويلات المرورية من خلال الإدارة العامة لمرور الجيزة بنطاق الطريق الدائرى حفاظا على سلامه المواطنين ولعدم إحداث إعاقات مرورية .