محافظ أسيوط يعلن صرف مساعدات عاجلة لأسر ضحايا غرق سيارة.. صور

أسيوط - هيثم البدرى

قدم اللواء عصام سعد محافظ أسيوط واجب العزاء فى ضحايا حادث سقوط سيارة نقل ركاب بنهر النيل أمام قرية مجريس الذى وقع الأسبوع الماضى وأدى إلى وفاة 7 أشخاص من عائلة واحدة بقرية الدوير، معلنًا تقديم كافة أوجه الدعم لأسر المتوفين، مقدمًا خالص التعازى لهم داعيًا المولى عز وجل أن يتغمدهم بواسع رحمته وأن يلهم أهلهم الصبر الجميل، رافقه خلالها حسين كشك رئيس مركز ومدينة صدفا.

كما وجه محافظ أسيوط رئيس المركز، بتقديم كافة أوجه الدعم والرعاية والمساعدة لأسر المتوفين فى الحادث، مشيرًا إلى صرف وتسليم مساعدات مالية عاجلة لأسر المتوفين من المحافظة ومديرية التضامن الاجتماعى بالتنسيق بين العميد محمد وهيدى وكيل وزارة التضامن الاجتماعى وحسين كشك رئيس مركز صدفا.

كان محافظ أسيوط قد تلقى إخطارًا من غرفة العمليات المركزية وإدارة الأزمات والكوارث بديوان عام المحافظة يفيد ورود بلاغ من رئيس مركز ومدينة صدفا بسقوط سيارة نقل ركاب 7 ركاب بنهر النيل أمام معدية قرية مجريس بمركز صدفا مما أدى إلى غرق جميع ركابها وانتقلت الحماية المدنية والإسعاف والإنقاذ النهرى وتم انتشال جثث الضحايا ورفع السيارة وتوجيه رئيس المركز بتسهيل كافة إجراءات دفن المتوفيين وصرف مساعدات عاجلة لأسرهم.