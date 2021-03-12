محافظ أسيوط يشدد على الإسراع فى تنفيذ مشروعات حياة كريمة ومتابعتها دوريا.. صور

أسيوط هيثم البدرى

أكد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، على ضرورة الاسراع فى وتيرة تنفيذ المشروعات المدرجة ضمن مبادرة "حياة كريمة" ومتابعتها بصفة دورية ومستمرة والإشراف على تنفيذها طبقاً للمعايير والمواصفات المطلوبة مشيراً إلى تذليل كافة المعوقات التى تحول دون إتمام التنفيذ وتقديم الدعم المستمر إلى كافة القطاعات للانتهاء من تطوير المشروعات طبقاً للجدول الزمنى المحدد لها وذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية الذى يولى اهتماماً خاصاً بصعيد مصر بشكل خاص ويحرص دائماً على النهوض بالخدمات المقدمة للمواطنين .

وأشار محافظ أسيوط فى بيان له، إلى أهمية تضافر الجهود والتعاون والتنسيق بين كافة الجهات لتنفذ المشروعات المطلوبة على أكمل وجه وتطوير القرى الأكثر احتياجاً موضحاً أن العمل يجرى فى إطار متكامل وبجهود موحدة لإنجاز المشروعات والنهوض بالقرى والنجوع تنفيذًا لخطة الدولة فى التنمية المستدامة وتفعيل برامج تنمية الصعيد.

كان المهندس عمرو عبدالعال نائب المحافظ قد تفقد أعمال الرصف الجارى تنفيذها بقرى مركز البدارى يرافقه محمد حسن الديب رئيس المركز ومحمود شامخ مدير الوحدة المركزية لحياة كريمة بالمحافظة حيث تفقد أعمال رصف الطريق من المدرسة السوسرية حتى المدفن الصحى بقرية الكوم الأحمر كما تفقد رصف طريق الساته حتى كوبرى عيسى ورمى التربة الزلطية من كوبرى عيسى حتى محطة الكهرباء كما تابع أعمال تنفيذ محطة الصرف الصحى بالكوم الأحمر.

وأوضح نائب المحافظ أن العمل يجرى على قدم وساق لإنجاز المشروعات ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين والنهوض بالقرى الأكثر احتياجًا مشيداً بالجهد المبذول لنهو المشروعات فى أسرع وقت .

قال اللواء عصام سعد محافظ أسيوط إنه جارى معاينة مواقع المشروعات المزمع إنشاؤها وتطويرها ضمن برنامج تطوير الريف المصرى الذى يشمل تطوير 1500 قرية على مستوى الجمهورية فى 51 مركز إدارى منهم 149 قرية بأسيوط فى 7 مراكز فضلا عن عقد لقاءات تشاورية مجتمعية مع المواطنين لتحديد أولويات مشروعات تطوير القرى وفقًا لاحتياجاتهم مؤكدا أهمية عقد تلك القاءات بمشاركة الأهالى من أبناء كل مركز وقرية للوقوف على احتياجاتهم اللازمة من مشروعات خدمية وتنموية تنقلهم إلى مستوى معيشى أفضل وتوفر حياة كريمة لهم.

وأكد محافظ أسيوط حرص المحافظة على التشاور والاستماع لآراء المواطنين لأنهم الأكثر دراية باحتياجاتهم من الخدمات والمشروعات المطلوبة لافتا إلى تكليف السكرتير المساعد للمحافظ بترأس اللجان المحلية لمعاينة مواقع المشروعات والأراضى المخصصة لها وعقد لقاءات مع الأهالى وممثلى المجتمع المدنى بالمراكز السبعة المستهدفة للوقوف على أهم المشروعات والخدمات التى يحتاجها المواطنين بتلك القرى لتحديد الأولويات والمساهمة فى التطوير والتنمية الشاملة التى تشهدها المحافظة والتى تمثلت أغلبها فى مشروعات "مياه الشرب والصرف الصحي، ورصف الطرق، وتجديد شبكات الكهرباء، وتطوير الوحدات الصحية، ومراكز الشباب".

كان المهندس نبيل الطيبى سكرتير عام مساعد المحافظة قد تفقد عدد من قرى مركز ساحل سليم يرافقه أسامة سحيم رئيس المركز وعدد من مسئولى ملف برنامج الريف المصرى حيث تفقد عدد من المواقع والمنازل المطلوب إعادة تأهليها كما التقى بالأهالى وتشاور معهم حول المشروعات التى يحتاجونها بقراهم بناءًا على توجيهات محافظ أسيوط لافتًا إلى استمرار عقد اللقاءات مع المواطنين لتحديد المشروعات ذات الأولية التى تساهم فى تحسين أوضاع الفئات الأولى بالرعاية بتلك القرى والنجوع والنهوض بمستوى معيشة المواطنين.

يذكر أن المشروع القومى لتطوير الريف المصرى يستهدف 7 مراكز بأسيوط بإجمالى 149 قرية و894 تابع وسيتولى جهاز تعمير وسط وشمال الصعيد تنفيذ المشروعات الخدمية والتنموية بعدد 5 مراكز هى "ساحل سليم وأبوتيج وأبنوب وصدفا والفتح" وسيتولى جهاز تعمير الوادى الجديد تنفيذ المشروعات بمركزى "منفلوط وديروط" يتضمن تطوير شامل للبنية الأساسية والخدمات الاجتماعية والأوضاع الاقتصادية فضلًا عن تحسين أوضاع الفئات الأولى بالرعاية بتلك القرى والنجوع.



لقاءات تشاورية مع الأهالي بمبادرة تطوير الريف المصري



نائب المحافظ يتفقد مشروعات حياة كريمة بالبداري



مشروعات حياة كريمة بالبداري