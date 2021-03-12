محافظة سوهاج: اعتماد 2998 عقدا لتقنين أراضى الدولة بالمحافظة

سوهاج محمود مقبول

تستكمل الأجهزة المختصة بالدولة جهودها من أجل استرداد حقوق الشعب وتقنين أوضاع التعديات على الأراضي المملوكة للدولة وفقا للقوانين والإجراءات التى أعلنتها الحكومة والتزمت بها كافة الجهات نحو تطبيق القانون على كل المعتدين على أراضى الدولة سواء بالزراعة أو البناء.

وفى محافظة سوهاج، أكد المحافظ اللواء طارق الفقى لـ"اليوم السابع"، اعتماد 2998 عقدا لتقنين أراضى الدولة بالمحافظة وفقا للقانون حتى الآن، لافتا إلى أن حصيلة تقنين الأراضي بلغت 360 مليون جنيه، وذلك فى إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية ومجلس الوزراء بشأن الحفاظ على أملاك الدولة واسترداد حق الشعب.

وكان محافظ سوهاج قد كشف قبل ذلك عن دخول محافظة سوهاج ضمن محافظات المرحلة الأولى لعرض إنجازات ملف التقنين، للوقوف على ما تم إنجازه فى ملف تقنين أراضى الدولة.