مباراة هوكى ودية على بحيرة شرق سيبيريا لمواجهة مشاكل البيئة.. فيديو وصور

كتب محمد شعلان

أجريت مباراة ودية للهوكي، على جليد بحيرة بايكال العظيمة شرق سيبيريا، التي تعد واحدة من أكبر مواقع التراث العالمي الطبيعي، وأكبر بحيرة للمياه العذبة في العالم، وأقيمت المباراة ليس بهدف رياضى، ولكن بغرض لفت الأنظار للمشاكل البيئية في المنطقة والحفاظ عليها نظيفة باعتبارها واحدة من مواقع التراث الطبيعي.

مباراة ودية للهوكي على جليد بحيرة بايكال العظيمة، التي تعد أكبر مواقع التراث العالمي الطبيعي، وأكبر بحيرة للمياه العذبة في العالم، بهدف لفت الأنظار للمشاكل البيئية.#هوكي #البايكال #روسيا #بحيرة pic.twitter.com/AJxym69Otx

وشارك في مباراة الهوكي، نجوم الرياضة على جليد بحيرة بايكال شرق سيبيريا، وشهدت أعمق بحيرة للمياه العذبة في العالم أجواء مباراة هوكي ودية مميزة، والتقى فريق صاحب اللون الأزرق ويمثل "المنتخب الوطني لايركوتسك"، بنظيره باللون الأحمر نجوم الهوكي في شوطين استمر كل منهما 20 دقيقة، وفق ما نقلته شبكة "روسيا اليوم".



متابعة المباراة



تنظيم مباراة هوكى

وجدد القائمين على تنظيم مباراة الهوكي، تأكيدهم أن الهدف من المشاركة لم يكن رياضيا فحسب، ولكن للفت انتباه الناس للمشاكل البيئية والحفاظ على الطبيعة في بحيرة بايكال كأعمق بحيرة عذبة في العالم لتتمتع الأجيال القادمة بجمالها وتحتفظ برونقها كموقع تراثي مميز.



منافسة الفريقين



جانب من المباراة

رياضة هوكى الجليد، عبارة عن منافسة فريقين على مساحة محددة من الجليد، بواسطة ارتداء اللاعبين زلاجات على أقدامهم لتمكنهم من الحركة بسرعة، ويعتبر هوكى الجليد رياضة شعبية منتشرة فى عدة دول أوروبية، وأبرزها كندا، وروسيا، والسويد، وفنلندا، وجمهورية التشيك، والولايات المتحدة، وسلوفاكيا، وبدأت ممارسة هوكى الجليد فى القرن التاسع عشر فى كندا، أما دورى الهوكى الوطنى (NHL) الأمريكى فقد بدأ فى 1917.

ويعد دورى الهوكى الوطنى (NHL)، المقام فى أمريكا أقوى الدوريات الحالية، حيث يشارك فيه أشهر لاعبي هذه الرياضة، لكى يربحون كأس ستانلى فى نهاية الموسم، وتمارس رياضة الهوكى من جانب الرجال والنساء فى الألعاب الأوليمبية وفى بطولة العالم التى تقام كل عام.

كما تمارس هذه اللعبة، بشكل محدود فى بعض الدول العربية، مثل سلطنة عمان، والإمارات، والكويت، ويحمل اللاعبون عصى الهوكى لدفع أو تمرير القرص على الجليد، ويحرز الفريق نقطة عندما يدخل القرص فى المرمى، بينما يحاول حارس الفريق المنافس صد القرص.