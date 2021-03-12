ماذا قالت هيئة الدواء عن الاستخدام الخاطئ للمسكنات والمضادات الحيوية؟

كتب وليد عبد السلام

حذرت هيئة الدواء المصرية من الإسراف فى تناول الدواء بدون استشارة الطبيب مؤكدة على سبيل المثال لا الحصر أن تناول المسكنات والمضادات الحيوية بدون الرجوع للطبيب يؤثر على وظائف الكلى خاصة مع عدم ضبط الجرعات.





ونصحت هيئة الدواء بضرورة استشارة الأطباء والصيادلة فى الحصول على الدواء والتأكد من الجرعات وضبطها ومدتها وطريقة الحصول على المستحضر للحفاظ على الصحة العامة.





وكانت هيئة الدواء اعلنت إطلاق "برنامج اعتماد نتائج تحاليل معامل مراقبة الجودة بمصانع شركات الأدوية البشرية"، مؤكدة أن ذلك يأتى اتساقًا مع توجهات الدولة نحو تطبيق معايير الجودة العالمية بشتى مجالات وقطاعات الدولة، وانطلاقًا من رؤية هيئة الدواء المصرية لتطبيق معايير واشتراطات الجودة العالمية بقطاع الدواء، بما يضمن دعم الاستثمار الدوائى فى مصر.



وقال الدكتور محمود ياسين، المتحدث الرسمى باسم هيئة الدواء المصرية، أن البرنامج يهدف إلى الارتقاء بمستوى صناعة الدواء والأداء الرقابى بمعامل مراقبة الجودة بشركات الأدوية، وذلك من خلال منح هيئة الدواء المصرية شهادة اعتماد نتائج تحاليل معامل مراقبة الجودة بشركات الأدوية لبعض المستحضرات الصيدلية البشرية طبقا للمعايير التى تضعها هيئة الدواء المصرية.





