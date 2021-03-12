اليوم السابع
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كل ما تريد معرفته عن ثانى أكبر محطة رياح لتوليد الكهرباء بالعالم بجبل الزيت

الجمعة، 12 مارس 2021 07:00 ص
كل ما تريد معرفته عن ثانى أكبر محطة رياح لتوليد الكهرباء بالعالم بجبل الزيت محطة جبل الزيت
كتبت رحمة رمضان

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يرصد  "اليوم السابع" لقراءه كل ما يريد معرفته عن، ثانى اكبر محطة لتوليد الكهرباء من الرياح بمنطقة جبل الزيت بمحافظة البحر الأحمر بقدرة 580 ميجا وات وفيما يلي كل ما تريد معرفته عن محطة جبل الزيت:

1- تتكون المحطة من 3 مشروعات.

2- يضم المشروع 390 توربينة رياح.

3- تبلغ القدرة الإجمالية لمحطة رياح جبل الزيت 580 ميجا وات .

4-يضم المشروع الأول 120 توربينة بقدرة 240 ميجا وات تم ربط 100 توربينة بالشبكة القومية للكهرباء منهم.

5-يضم المشروع الثانى يضم 110  توربينة بقدرة 220 ميجا وات  ربط 75 توربينة بالشبكة بقدرة 150 ميجا وات.

6- المشروع الثالث يضم 60 توربينة بقدرة 120 ميجا وات مازالوا تحت الإنشاء.

7-تبلغ تكلفة محطة جبل الزيت لتوليد الكهرباء من الرياح  حوالى 12 مليار جنيه.

8- تحتوى المحطة على منظومة مراقبة الطيور المهاجرة من خلال الرادار ليتم وقف التوربينات عند مرورها و اعادة تشغيلها بعد المرور و هى منظومة تستخدم لأول مرة في العالم ، علاوة على ان اجمالى قدرة المحطة تعد الأكبر على مستوى العالم بقدرة 580 ميجا وات.

9- سيتم الانتهاء من المحطة بالكامل و ربطها بالشبكة القومية للكهرباء يونيو المقبل.


 


الكهرباء

الطاقة المتجددة

طاقة الرياح

جبل الزيت

اليوم السابع بلس

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