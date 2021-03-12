قوافل طبية لعلاج المواطنين بالمجان فى كفر الشيخ وبنى سويف .. صور

المحافظات- محمد سليمان - هانى فتحى

أعلنت الدكتورة سوسن سلام ، وكيلة وزارة الصحة بكفر الشيخ ، عن فحص 23604 سيدات ضمن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية "للعناية بصحة الأم والجنين" للكشف المبكر عن الإصابة بالأمراض المنتقلة من الأم للجنين وتوفير العلاج والرعاية الصحية بالمجان ، جاء ذلك منذ انطلاق المبادرة فى الخامس من شهر نوفمبر الماضى وحتى مساء اليوم.

وأشارت وكيل وزارة الصحة، إلى أن أعلى عدد من السيدات تم فحصهم مركز دسوق 3429 سيدة، تلاه مركز كفر الشيخ فتم فحص 3288 سيدة، وجاء مركز سيدى سالم فى المركز الثالث بفحص 3033 سيدة، مؤكدة أن أعمال المبادرة مستمرة .

كما نظمت مديرية الصحة بمحافظة بنى سويف برئاسة الدكتور محمد يوسف عبد الخالق وكيل وزارة الصحة قافلة بقرية طما فيوم باهناسيا "مكونة من 10 عيادات فى 9 تخصصات (الباطنة، الأطفال والجراحة والعظام، الأسنان، النساء ،الرمد، الأسنان، الجلدية وتنظيم الأسرة) ووسط إجراءات وقائية مشددة، حيث تم الكشف على 1531 مريضا وصرف العلاج لهم بالمجان-معمل دم 104- معمل طفيليات 44 - حالات الأشعة 29- استصدار 5 قرارات نفقة دولة - تحويل 15 مريض للمستشفيات لاستكمال العلاج - موجات فوق صوتية 33 حالة ضمن مبادرة حياة كريمة .

وشملت فعاليات القافلة تنظيم ندوات تثقيف صحي ل 97 مواطنا، وكانت موضوعات الندوات التثقيفية عن كيفية الوقاية من الأمراض المعدية ( الالتهاب الكبدي الفيروسي - فيروس كورونا المستجد- السعار -أنفلونزا الطيور - الطفيليات المعوية والبلهارسيا ) - الامراض الغير معدية (الضغط و السكر و السمنة) -أورام الصدر- تنظيم الأسرة - النظافة الشخصية ونظافة المنزل- التغذية السليمة للسيدة الحامل والطفل وكبار السن - ومتابعة الحمل وعلامات الخطورة)،فيما تم عمل فحوصات الكشف المبكر عن أمراض الضغط والسكر ل 105 مواطنا.

في حين أوضح وكيل وزارة الصحة أن هذه القوافل تشهد دعماً نوعياً من الوزارة وينفذها فريق إشراف القوافل الطبية العلاجية بمديرية الصحة بقيادة الدكتور محمد خلف منسـق القوافل العلاجية بالمديرية ومسئول الإمداد الطبي، طه كمال حجاج المسؤول المالى والإداري، عيد فرج مسئول معلومات القوافل، أحمد محمد عجمى مسئول إعداد موقع وتجهيز العيادات بالقوافل.

من جانبه، أكد الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بنى سويف ، انتظام العمل فى خطة القوافل الطبية التى تنفذها وزارة الصحة بالمحافظة عن طريق إدارة القوافل العلاجية بالوزارة، وتنفذها مديرية الشؤون الصحية، حيث تستهدف القوافل إيصال ودعم مستوى الخدمة الطبية الشاملة بالقرى والمناطق الأكثر احتياجا،مشيرا إلى أن هذه القوافل تأتى ضمن الجهود التى تنفذها الحكومة فى إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بتقديم الرعاية الصحية وتوفير سبل العيش الكريم للفئات الأولى بالرعاية.



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