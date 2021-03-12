اليوم السابع
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الجمعة، 12 مارس 2021 03:01 م
خالد صلاح
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قوات الإنقاذ تنتشل 5 طلاب انقلبت بهم سيارة ملاكى بأحد رشاحات قرى بنها

الجمعة، 12 مارس 2021 02:30 م
قوات الإنقاذ تنتشل 5 طلاب انقلبت بهم سيارة ملاكى بأحد رشاحات قرى بنها انقلاب سيارة - أرشيفية
القليوبية - فريق المحافظات

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أنقذت العناية الإلهية، 5 طلاب من الموت المحقق، بعدما انقلبت بهم سيارة ملاكي يستقلها أحدهم في أحد الرشاحات بإحدى قرى مركز بنها، وانتقلت على الفور قوات الإنقاذ، وجرى انتشال السيارة وإنقاذ ركابها وجرى إسعافهم وتحرر محضر بالواقعة.

تلقى اللواء فخر العربى مدير أمن القليوبية، إخطارا من المقدم أحمد عبد المنعم رئيس مباحث مركز بنها، يفيد انقلاب سيارة ملاكي يستقلها 5 طلاب في رشاح قرية فرسيس دائرة المركز.

انتقلت قوات الإنقاذ، وتبين أن السيارة ملاكي مستأجرة من أحد معارض السيارات ببنها، وأثناء سيرها يستقلها "ع.س.س" طالب جامعي يرافقه 4 من زملائه، اختلت عجلة القيادة في يده، وانقلبت في رشاح قرية فرسيس، وجرى إنقاذهم وإسعافهم، ورفع السيارة وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.


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رشاح ببنها

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