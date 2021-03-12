اليوم السابع
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الجمعة، 12 مارس 2021 06:14 ص
خالد صلاح
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قطاع المعاهد الأزهرية يستعد للفصل الدراسى الثانى بتعليمات مهمة.. تعرف عليها

الجمعة، 12 مارس 2021 06:00 ص
قطاع المعاهد الأزهرية يستعد للفصل الدراسى الثانى بتعليمات مهمة.. تعرف عليها طلاب الازهر
كتب لؤى على

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ينطلق غدا السبت الفصل الدراسي الثاني بالمعاهد الأزهرية وسط إجراءات وتعليمات صادرة للمناطق بضرورة تطبيقها وذلك على النحو الآتى:
 
- استمرار أعمال التصحيح والمراجعة والرصد لامتحانات الفصل الدراسى الأول.
 
- ضرورة الانتهاء من أعمال التصحيح لجميع المواد أولا بأول فور الانتهاء من امتحان كل مادة.
 
- البدء في أعمال رصد الدرجات لجميع الصفوف التي تنتهي امتحاناتها.
 
- التأكد من توزيع خطة المنهج المعدلة الخاصة بالفصل الدراسي الثاني على جميع المعلمين على النحو المرسل من قطاع المعاهد الأزهرية.
 
- سرعة إعداد جداول الحصص للفصل الدراسي الثاني على غرار ما تم بالفصل الدراسي الأول وتوزيعها على جميع المعلمين .
 
- الانتهاء من توزيع الكتب الدراسية الخاصة بالفصل الدراسي الثاني في الأسبوع الأول من بدايته.
 
- التنبيه على جميع المعلمين بمتابعة الطلاب فيما يخص استفادتهم من الحصص الإلكترونية ومشاهدة الدروس المصورة المذاعة على القنوات الفضائية.
 
- التنبيه على جميع موجهي المواد بمتابعة المعلمين لتفعيل طرق التعلم عن بعد.
 
- حث جميع الطلاب بصفة مستمرة على الاستفادة منها ومتابعتها.
 
- الالتزام بجميع إجراءات التدابير الاحترازية بكل معهد أثناء العملية الدراسية خلال الفصل الدراسي الثانى.
 
- التأكد من توافر جميع الأدوات والمواد الخاصة بذلك والعمل على تدبير النواقص منها على وجه السرعة وفقا للإجراءات المتبعة فى ذلك.
 

قطاع المعاهد الازهرية

الازهر الشريف

اخبار الازهر

الفصل الدراسى الثانى

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