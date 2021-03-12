اليوم السابع
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قصف جوى مكثف يستهدف مواقع "داعش" فى قضاء مخمور بالعراق

الجمعة، 12 مارس 2021 02:00 ص
قصف جوى مكثف يستهدف مواقع "داعش" فى قضاء مخمور بالعراق غارة جوية _ صورة أرشيفية
كتب وكالات

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شن طيران التحالف الدولى، غارات مكثفة، استهدفت مواقع مسلحى تنظيم "داعش" فى قضاء مخمور شمالى العراق، بحسب "روسيا اليوم".

وأعلن قائم مقام القضاء رزكار محمد، أن "طائرات التحالف الدولى قصفت بصورة مكثفة مخابئ ومواقع إرهابيى "داعش" فى القضاء".

وأضاف: "عمليات القصف الجوى بدأت فى قرية كرة سور غرب جبل قرة جوخ، واستهدفت فجر الخميس قريتى جواركومان، وعلية رش الواقعتين إلى الشرق من الجبل".

وتابع: "عمليات القصف كانت مكثفة ومتواصلة لكن لم تتوفر حتى الآن معلومات عن الخسائر التى ألحقت بمسلحى داعش فى المناطق التى تم استهدافها"، وجبل قرة جوخ واحد من المواقع التى اتخذ منها بقايا مسلحى "داعش" مخبأ رئيسا لهم.

وخلال الأشهر الأخيرة، تصاعدت وتيرة تحركات مسلحى "داعش" فى مناطق خارج إقليم كردستان العراق، حيث يشن المسلحون هجمات متفرقة وينصبون الكمائن فيها.

 

 


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