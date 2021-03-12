فحص 45 ألف سيدة ضمن المبادرة الرئاسية للعناية بصحة الأم والجنين بالدقهلية

الدقهلية شريف الديب

أعلن الدكتور سعد مكى وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، عن فحص حوالى 45 ألف سيدة منذ انطلاق مبادرة العناية بصحة الأم والجنين ضمن مبادرات 100 مليون صحة، وتهدف المبادرة إلى الكشف المبكر للأم الحامل عن إحدى ثلاث إصابات خطيرة تنتقل للجنين وتسبب أعراض خطيرة وهى التهاب الكبدى B ومرض نقص المناعة البشرى ومرض الزهرى بالإضافة إلى خفض وفيات الأمهات الناتجة عن تلك الأمراض.

وأوضح مكى أن المبادرة تشمل "إجراء فحص إكلينيكي" لتقييم الحالة العامة للسيدات الحوامل ما فوق 18 سنة وحالة الجنين واكتشاف عوامل الخطورة التى قد تصاحب الحمل طبقا للبروتوكول المطبق من رعاية الأمومة والطفولة لمتابعة الحوامل من خلال فريق طبى مدرب مع الحفاظ على خصوصية وسرية البيانات.

كما أوضح وكيل الوزارة انه يتم تقديم الخدمة من خلال 350 وحدة ومركز طب اسرة بالمحافظة.

ودعا مكى جميع السيدات الحوامل بضرورة التوجه إلى الوحدات المعنية بالمبادرة للاطمئنان على صحتهم وحماية الجنين، واوضح أنه فى حالة ثبوت إصابة الأم يتم الإحالة مباشرة على المستشفى المخصصة لتلقى بروتوكول العلاج اللازم تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسى.