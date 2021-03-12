فتح حركة المرور على طريق العريش - الشيخ زويد من الاتجاهين

شمال سيناء ـ محمد حسين

شهد طريق العريش الشيخ زويد على ساحل محافظة شمال سيناء اليوم ، فتح مسار الحركة المرورية بالحارتين على طول الطريق، بعد أن كانت قاصرة على مسار عبر حارة واحدة.

وبدأت جهات الاختصاص اليوم رفع المصدات الاسمنتية والحواجز الرملية، وتجهيز الطريق لعودة حركة المرور على مسارها فى اتجاهين.

وسبق ذلك فتح الحركة بمختلف مسارات ميدان الشهيد اللواء محمد سلمى السواركة وسط مدينة الشيخ زويد بشمال سيناء وانتظام حركة المرور عبر مساراته بعد إغلاق استمر نحو 6 سنوات.

وأعلن اللواء عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، أن مدينة الشيخ زويد يتم الأن فيها فتح الشوارع المغلقة تباعا، مع العمل على تطويرها ورفع كفائتها بالتزامن مع التجهيز لتنفيذ مخطط ثانى مراحل تطوير مدينة العريش .

وتزامن فتح الطريق بشكل كلى بين مدينتى العريش والشيخ زويد، مع حركة مد طرق ومحاور رئيسية شرق مدينة العريش اهمها مسار طريق محورى يربط بين منطقة لحقن ومدينة الشيخ زويد.