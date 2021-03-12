اليوم السابع
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غرامة وحبس.. تعرف على عقوبة التهرب من دفع الضرائب العامة

الجمعة، 12 مارس 2021 01:00 ص
غرامة وحبس.. تعرف على عقوبة التهرب من دفع الضرائب العامة محكمة- أرشيفية
كتب أحمد حسنى

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يتساءل كثيرون عن عقوبة التهرب من الضرائب، خاصة بعد خضوع عدد من الفنانين للمحاكمة أمام محكمة جنح التهرب الضريبي.

" اليوم السابع" يوضح فى التقاط التالية عقوبة التهرب من الضرائب:

يقول المحامى بالنقض خالد محمد، إن القانون نص على أن يعاقب بغرامة لا تقل عن 1000 جنيه ولا تتجاوز 5000 جنيه، بالإضافة إلى تعويض يعادل مثل الضريبة التى لم يتم دفعها لكل ممول خالف هذا القانون بقصد التهرب من أداء الضريبة المستحقة عليه.

وأضاف المحامى بالنقض، أن المتهرب سيعاقب بأداء غرامة تتراوح ما بين 200 جنيه إلى 2000 جنيه فى حالة عدم تقديمه الإقرار الضريبى أو تضمين الإقرار بيانات غير صحيحة، موضحاً أن المحكمة بالإضافة لأحكام الحبس التى تحددها المحكمة، تقوم بتغريم المتهم نفس القيمة الضريبية التى تهرب منها للضرائب العامة.

 


التهرب من الضرائب

التهرب الضريبى

جنح التهرب الضريبي

اخبار الحوادث

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