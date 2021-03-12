طقس الخليج.. عواصف ترابية في السعودية وارتفاع الحرارة في الامارات والكويت

كتب وكالات

تشهد منطقة الخليج تباين فى درجات الحرارة مصحوب برياح نشطة، فمن المتوقع أن تستمر نشاط الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار بالسعودية، أما الامارات ارتفاع ملحوظ فى درجات الحرارة، وفى وفى الكويت العظمى 32 °ﻡ

السعودية

توقع المركز الوطنى للأرصاد فى تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم تكوّن عواصف ترابية تؤدى إلى انعدام أو شبه انعدام فى مدى الرؤية الأفقية تصل سرعة الرياح السطحية معها إلى أكثر من 55 كم ساعة على مناطق (الحدود الشمالية، الجوف، الرياض، الشرقية، القصيم، حائل والأجزاء الشرقية من منطقتى مكة المكرمة والمدينة المنورة)، كما يطرأ ارتفاع فى درجات الحرارة العظمى على وسط وشرق وأجزاء من غرب المملكة، فى حين يتوقع تكوّن السحب الرعدية الممطرة على أجزاء من مناطق الجوف والحدود الشمالية.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر ستكون شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 20-42 كم ساعة على الجزئيين الشمالى والأوسط تصل سرعة الرياح إلى أكثر من 48 كم ساعة على الجزء الشمالي، وتكون جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية على الجزء الجنوبى بسرعة 18-40كم ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين يصل إلى مترين ونصف على الجزء الشمالى ، وحالة البحر متوسط الموج يصل إلى مائج على الجزء الشمالى ، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربى جنوبية غربية إلى جنوبية شرقية بسرعة 18-38 كم ساعة ، وارتفاع الموج من متر إلى مترين ، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج .

الامارات

توقع المركز الوطنى للأرصاد أن يكون الطقس مغبرا وغائما جزئياً أحياناً، مع ارتفاع ملحوظ فى درجات الحرارة وتكون الرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية 15 - 30 تصل إلى 40 كم س.

وقال المركز فى بيانه اليومى إن الموج فى الخليج العربى سيكون متوسط الى مضطرب ليلاً ويحدث المد الأول عند الساعة 12:17 والمد الثانى عند 01:56 والجزر الأول عند الساعة 19:14 والجزر الثانى عند الساعة 06:59 وفى بحر عمان يكون الموج خفيفا الى متوسط ويحدث المد الأول عند 09:07 والمد الثانى عند الساعة 22:01 والجزر الاول عند الساعة 15:30 والجزر الثانى عند الساعة 04:12.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا: المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى أبوظبى 35 18 75 25 دبــى 33 19 70 25 الشارقة 34 16 75 25 عجمان 33 19 70 35 أم القيوين 35 17 80 30 رأس الخيمة 36 16 65 25 الفجيرة 36 24 60 20 العين 38 19 60 20 ليوا 39 16 75 25 الرويس 32 19 70 20 السلع 32 18 75 25 دلما 32 19 80 40 طنب الكبرى 30 20 80 35 طنب الصغرى 30 20 80 35 أبو موسى 30 20 80 35

الكويت

درجة الحرارة العظمى: 32 °ﻡ

نهارًا

مائل للحرارة و غائم جزئيا والرياح جنوبية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة تتحول الى شمالية غربية شديدة السرعة 20 - 70 كم ساعة مع فرصة للغبار وأمطار خفيفة متفرقة .

ليلًا

مائل للبروده الى بارد و غائم جزئيا و مغبر والرياح شمالية غربية معتدلة إلى شديدة السرعة 25 - 70 كم ساعة .