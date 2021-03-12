ضريح وجلسات مديح وذكر فى منزل أسرة القساوسة بالمنيا.. صورة لن تراها إلا فى مصر.. لايف

المنيا - حسن عبد الغفار

قدم "اليوم السابع" بثا مباشرا من قرية صندفا بمحافظة المنيا من داخل أحد المنازل والذى يسمى "منزل القساوسة"، والذى يتوسطه ضريح الشيخ حسين العطار.

وقال القس مرقص رقم 29 فى عائلة القساوسة بقرية صندفا بمحافظة المنيا، أن جدة أبونا حنا صديق للشيخ حسين العطار الذى يعد من المتصوفين وكانت تربطهم علاقة حميدة.

وأضاف القس مرقص: "اشترى جدى قطعة الأرض والتى كان يقيم داخل خيمة فيها الشيخ حسين العطار، متابعا "الشيخ حسين سأل جدى لمغادرة المكان عقب شرائه قطعة الأرض إلا أن جدى رفض وبنى غرفة للشيخ حسين بداخلها.

وتابع القس مرقص: كانت هناك وصية داخل العائلة بضرورة تطوير غرفة الشيخ حسين فى كل مرة نقوم فيها بتطوير المنزل، مشيرا إلى أن الشيخ حسين طلب من جدى دفنة بجواره فى الغرفة.

وأضاف القس مرقص: دفنا الشيخ حسين داخل الغرفة وأقامنا ضريحا له وكان يجرى فيها جلسات المديح والذكر وكنت أحضرها.