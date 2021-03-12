ضبط 6.5 طن زيوت طعام منتهية الصلاحية فى الشرقية

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة جرائم الغش التجارى وتداول السلع مجهولة المصدر فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما الجرائم التموينية وجرائم الغش التجارى.

تمكنت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالاشتراك مع إدارة شرطة التموين بمديرية أمن الشرقية عقب تقنين الإجراءات من ضبط (صاحبة مخزن زيوت طعام، كائن بدائرة مركز شرطة الزقازيق) لقيامها بتجميع زيوت الطعام منتهية الصلاحية.. وأمكن ضبط (6.500 طن زيوت طعام) منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمى فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.