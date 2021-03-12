اليوم السابع
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الجمعة، 12 مارس 2021 10:53 م
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ضبط مستودع عشوائى لإعادة تدوير نفايات طبية تزن 30 طنا وتحويلها لبلاستك بالشرقية

الجمعة، 12 مارس 2021 09:53 م
ضبط مستودع عشوائى لإعادة تدوير نفايات طبية تزن 30 طنا وتحويلها لبلاستك بالشرقية حملات أمنية ـ أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي

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نجحت أجهزة الأمن فى ضبط شخص لإدارته مستودع "بدون ترخيص" لإعادة تدوير النفايات الطبية الخطرة وتحويلها لخام البلاستيك، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها.

تمكنت إدارة البحث الجنائى بالإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات بالتنسيق مع (قطاع الأمن العام - مديرية أمن الشرقية) وبالاشتراك مع الجهات المعنية من ضبط (كمية تزن (30) طن مواد خام نفايات ومخلفات طبية مدممة مختلطة بعبوات ومخلفات بلاستيكية مجهولة المصدر من مخلفات المصانع مما يكسبها صفة الخطورة) بحوزة أحد الأشخاص – مقيم بدائرة مركز شرطة بلبيس بمحافظة الشرقية لقيامه بإنشاء مستودع عشوائى "بدون ترخيص" لإعادة تدوير النفايات الطبية الخطرة وتحويلها لخام البلاستيك كائن بدائرة مركز شرطة بلبيس على قطعة أرض فضاء بمساحة 1500 متر تقريباً داخل الكتلة السكانية).

كما تم ضبط سيارة "نقل" ملك المذكور، وذلك أثناء قيامه بتفريغ كمية من النفيات داخل المستودع محل الضبط.


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