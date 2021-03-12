صور.. حرائق الغابات تجتاح غابات الأرجنتين وإجلاء العشرات

كتب وكالات

أصيب 7 أشخاص بجروح وفقد 15 جرّاء حرائق غابات اجتاحت منطقة باتاجونيا الأرجنتينية، وفق مصادر رسمية، وتم إجلاء نحو مئتى شخص فيما تضرر مئة منزل جرّاء الحرائق فى المنطقة المعروفة بغاباتها وبحيراتها وأهميتها سياحيا نظرا إلى قربها من سلسلة جبال الأنديس، بحسب صور بثتها وكالة "رويترز".

وقال وزير البيئة خوان كاباندى فى مؤتمر صحافى "سأتقدم بشكوى جنائية لأن الحريق كان مفتعلا".

بدوره، كتب الرئيس الأرجنتينى ألبرتو فرنانديز على تويتر أن السلطات "أرسلت مروحيتين وثلاث طائرات لإطفاء الحرائق و12 سيارة إطفاء ومركبات دعم و62" عنصر إطفاء للتعامل مع الحريق.

وأكدت بلدية لاغو بولو فى محافظة تشوبوت أن سبعة أشخاص أصيبوا بجروح، حالة أحدهم خطيرة، وتم إجلاء 200 شخص من المدينة.

وقال كاباندى "هناك 15 مفقودا جرّاء الحريق الذي... طال أكثر من مئة منزل". وفى إل هويو القريبة "كانت الأمطار غزيرة لدرجة أنها أخمدت الحريق"، بحسب ما أفاد الناطق باسم القرية أليخاندرو أوتيرو لوكالة فرانس برس.

أما رئيس بلدية لاغو بويلو أوغوستو سانشيز فأشار إلى أنه "حريق بدأ داخل غابة حيث سمحت الظروف القاسية باتساع رقعته"، وأتت حرائق فى الأرجنتين العام الماضى على عشرات آلاف الهكتارات من الغابات.

وبحسب الحكومة، فإن 95 فى المئة من هذه الحرائق بدأها أشخاص وتسببت فى بعض الحالات بأضرار هائلة لأبنية وأراض زراعية.



حرائق الغابات تجتاح غابات الأرجنتين



حرائق الغابات تجتاح غابات الأرجنتين



حرائق الغابات تجتاح غابات الأرجنتين



حرائق الغابات تجتاح غابات الأرجنتين



حرائق الغابات تجتاح غابات الأرجنتين